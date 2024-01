La Juve Next Gen non riesce ad incanalare i binari giusti e fallisce una grande occasione anche nella sfida del pomeriggio contro la Recanatese. Padroni di casa che vanno sotto di un uomo già nel primo tempo, a causa di un espulsione ai danni di Prisco per una bruttissima entrata su Sekulov. Da li in poi ci si aspetta l'ascesa dei bianconeri, ma, invece, ad arrivare è la rete del vantaggio di Sbaffo, che porta i suoi avanti in avvio di ripresa. La Juve non ci sta e prova a venire fuori, trovando la rete del pareggio per effetto di un colpo di testa messo a segno da Muharemovic, che evita la sconfitta e anche una grande figuraccia alla sua squadra.: Meli; Veltri, Ricci, Peretti; Longobardi, Morrone, Prisco, Carpani, Shiba; Sbaffo, Melchiorri. All. Pagliari.: Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Comenencia, Hasa, Salifou, Damiani, Rouhi; Sekulov, Guerra. All. Brambilla.94' - Termina il match in questo istante.90' - Assegnati 4 minuti di recupero74' - GOL JUVE - Muharemovic pareggia i conti con un gran colpo di testa.72' - Iocolano sfiora la rete del pareggio, ma la conclusione viene respinta da un ottimo Meli.58' - GOL RECANATESE - Incredibilmente i padroni di casa si trovano in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, grazie ad una bella conclusione al volo di Sbaffo che non lascia scampo a Daffara.46' - Cambio per la Juve, esce Comenencia ed entra Anghelè.45' - Inizia il secondo tempo.46 - FINE PRIMO TEMPO45' - Concesso un minuto di recupero.42' - ESPULSIONE RECANATESE - Cartellino rosso ai danni di Prisco per una bruttissima entrata da dietro su Sekulov. Recanatese in 10.38' - Annullato un gol ai padroni di casa che era stato segnato dai Carpani, con quest'ultimo che però ha commesso un fallo su Poli.19' - Arriva la prima ammonizione del match ai danni di Sbaffo per un fallo su Damiani.16' - Guerra cade in area in modo sospetto, con l'arbitro che lascia proseguire tra le proteset vibranti dei giocatori bianconeri.11' - Ancora Juve vicina al gol, questa volta con una gran botta si Sekulov che per pochi centimetri non trova la via della rete.7' - Prima occasione da gol per la Juve, che ci prova con una cocnlusione di Guerra che però termina alta sopra la traversa della porta difesa da Meli.1' - Fischio di inizio.