E' terminata pochi istanti fa la sfida di campionato tra lae la, con la squadra di Brambilla che non è risucita ad andare oltre il risultato di 1-1, nonostante abbia giocato per tutto il secondo tempo con un uomo in più a causa dell'espulsione di Prisco avvenuta ad una manciata di minuti dalla fine del primo tempo. Ad inizio ripresa infatti, a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, grazie ad un bel gol di Sbaffo, che durerà fino al minuto 74', quando uno straordinarioriporta il risultato in parità, risultando anche uno dei migliori in campo. Male, invece,, dato che da un suo errore è nato il gol della Recanatese.DAFFARA 6 - Viene impiegato poco e non può nulla sul gol della Recanatese.SAVONA 6 - Molto bene in fase di spinta, conduce una partita senza errori in fase di copertura.POLI 5 - In ritardo nel cercare di anticipare Sbaffo in occasione del gol degli avversari.MUHAREMOVIC 7 - Gioca una gara praticamente perfetta e non fa passare nessuno dalle sue parti. Salva i suoi con un gran gol di testa.COMENENCIA 5 - Non dà quella vitalità in avanti che servirebbe a scardinare la difesa avversaria. Viene tolto ad inizio ripresa per lasciare il campo ad Anghelè.HASA 6 - Ogni tanto illumina il campo con giocate sontuose, ma non è costante e duraturo nel farlo per tutto l'arco della gara.SALIFOU 6 - Qualche imprecisione tecnica, ma tutto sommato se la cava egregiamente.DAMIANI 5,5 - Non riesce a dare fantasia alle manovre di gioco dei suoi compagni, restando un pò in ombra rispetto alla luce che dovrebbe emanare.ROUHI 6 - Molto bene in fase di spinta, sfiora più volte il gol con un paio di conclusioni che sono terminate di poco fuori.SEKULOV 6,5 - E' un'autentica mina vagante, oltre ad essere siciuramente il giocatore ad aver creato i maggiori pericoli alla difesa della Recanatese.GUERRA 5,5 - Assente nell'area di rigore avversaria e gioca pochi palloni per i suoi compagni.All. BRAMBILLA 5,5 - Non riesce a trovare la soluzione che avrebbe dovuto dare una svolta al match, soprattutto con l'uomo in più.IOCOLANO 6 - Entra bene nella ripresa e cerca di dare maggiore vivacità in avanti.