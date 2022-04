Il futuro di Nicolò Zaniolo è un rebus. La sua permanenza in giallorosso è tutt'altro che sicura, ma dopo le ultime settimane anche la Juventus ha tirato il freno a mano sul classe '99. I bianconeri non hanno nessuna intenzione di mettere sul piatto i 60 milioni chiesti dalla Roma per cedere il giocatore, che ai dirigenti giallorossi ha già chiesto un rinnovo con adeguamento del contratto per arrivare a circa 5 milioni di euro. E ora i dubbi aumentano...