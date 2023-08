? Il francese è volato negli Usa con la squadra, ma non ha giocato nemmeno un minuto e così sono aumentati i dubbi sulla sua condizione fisica, rinfrancati anche dalle parole e dall'incertezza professata da Massimiliano Allegri. L'infortunio non è ancora del tutto smaltito e nemmeno la settimana aggiuntiva di allenamenti (in anticipo rispetto ai compagni) gli ha permesso una presenza costante con il gruppo. I suoi social sono - sottolinea la Gazzetta - un invito all’ottimismo: foto e video di lui durante gli allenamenti, tra piscina, palestra e ora finalmente anche in campo, con la pettorina addosso, ma la realtà è un po' diversa.- si legge - e una beffa per Max, che di fatto non ha quasi mai potuto utilizzarlo.- Pogba è clinicamente a posto, perché l’infortunio muscolare subito nel finale della scorsa stagione è superato, ma il problema resta il ginocchio operato a settembre 2022. Ogni volta che aumentano i carichi di lavoro c’è il rischio che il dolore si ripresenti e che il giocatore debba fermarsi di nuovo e - si legge - resta il forte sospetto che Pogba sia arrivato a Torino già in condizioni fisiche precarie. Perciò salterà anche l'esordio in campionato contro l'Udinese., chiosa il quotidiano.