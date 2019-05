Il grande punto interrogativo nella mediana della Juventus si chiama Miralem Pjanic. Il bosniaco è in bilico, lo vogliono le big di mezza Europa (lo sa bene il suo agente Fali Ramadani) e alla Continassa sono pronti ad ascoltare le offerte. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, lo scenario potrebbe però cambiare improvvisamente con l’eventuale avvento di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Pjanic sarebbe infatti il regista ideale per il gioco del tecnico toscano, il “Jorginho” che ha avuto a Napoli e si è portato dietro a Stamford Bridge. In questo scenario, il neo-juventino Aaron Ramsey agirebbe da mezz’ala di qualità al fianco di Miralem.