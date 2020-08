La Juventus lavora al presente ma anche al futuro: gli occhi bianconeri sono puntati su Andrea Pinamonti, attaccante classe '99 del Genoa sul quale l'Inter ha un controriscatto fissato a 19 milioni di euro. Le strade di Paratici e Marotta continuano a incrociarsi, l'Inter potrebbe riportare Pinamonti in nerazzurro in caso di affondo della Juve per prenderlo. Secondo Tuttosport, inoltre, Marotta sta pensando anche di riprenderlo come vice Lautaro, ma solo in caso di permanenza dell'argentino a Milano.