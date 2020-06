Il futuro di Dejan Kulusevski è nelle sue mani. Lo svedese ha il contratto di prestito al Parma fino al 30 giugno, ma i due club possono trovare l'accordo per allungarlo fino alla fine di questa stagione (31 agosto). Altrimenti, a fine mese tornerà alla Juventus con la quale però non potrà giocare fino al 1° settembre, data d'inizio della stagione 2020-21. Per un prolungamento del prestito serve l'ok di tutte e tre le parti: i due club e il giocatore, che potrebbe, invece, decidere di trasferirsi subito alla Juventus per guadagnare di più come da contratto, pur rimanendo fermo fino a fine stagione.