Il futuro di Kalidou Koulibaly sembra essere avvolto dal mistero. Il difensore senegalese, impegnato con la sua selezione in Coppa d'Africa, ha ammesso di non sapere dove giocherà nella prossima stagione. Inoltre, come riportato nell'edizione odierna di Il Mattino, non è ancora chiara la clausola con cui l'eventuale acquirente potrà acquistare il cartellino del giocatore. Le voci parlano di un prezzo del cartellino di 150 milioni di euro. Una cifra esorbitante che potrebbe indurre le pretendenti, Juventus in primis, a cambiare obiettivi di mercato.