Verona, tempo di scelte. Non definitive, ma comunque indicative. Sarri, domani sera, volente o nolente traccerà una linea nella sua conduzione della Juventus: perché gli esperimenti ora si mettono da parte, e l'unico obiettivo inizia a essere la continuità. Ecco, in che direzione si va allora? Mettiamola così: in caso di 4-3-1-2, toccherà a Dybala (e 'bestemmie' evitate), con Douglas Costa sulla trequarti e fuori Higuain, oltre a Ramsey. In alternativa: dentro Aaron con Dybala, oppure Douglas col Pipita. Imbarazzo della scelta: mai stati così chiari esempi.



ALTRI DUBBI - L'attacco è il vero nodo da sciogliere per l'ex allenatore edl Napoli. Per il resto, la formazione sembra abbastanza chiusa. L'alternanza Szczesny-Buffon slitta ancora, il polacco sarà titolare; De Ligt e Bonucci centrali, Rugani nuovamente in panchina. Sugli esterni? De Sciglio è tornato, ma spazio ancora a Cuadrado a destra e Sandro sul lato opposto. In mezzo, Rabiot sembra essere ancora confermato: Pjanic e Bentancur completeranno la mediana.



Juventus (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo