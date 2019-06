Le prossime settimane saranno decisive per risolvere il rebus chiamato Douglas Costa. L’esterno brasiliano sarà uno dei primi elementi della rosa juventina contattati da Maurizio Sarri, per gli annunciati colloqui individuali di inizio gestione. Il contatto avverrà inevitabilmente per via telefonica, dato che il giocatore dopo qualche giorno di vacanza negli Stati Uniti è tornato a casa sua in Brasile. Al centro della chiacchierata, scrive Tuttosport, ci saranno temi di natura tecnica e tattica ma anche aspetti legati a stimoli e motivazioni. Douglas Costa resta uno di “quei pochi giocatori offensivi in grado di cambiare la storia delle partite”, per usare le parole di Sarri: ma lo stesso tecnico vuole vederci chiaro, per capire se potrà contare al 100% sul Flash.