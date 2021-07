La Juve e Cristiano Ronaldo parleranno presto del futuro e decideranno se proseguire insieme. Resterà o andrà via? Da questa scelta dipenderà il mercato della Juve e l’incertezza al momento resta. CR7 si è chiuso nel silenzio, ma naturalmente sta riflettendo insieme a Jorge Mendes sulla strada migliore da percorrere in futuro. La partita è aperta, anche se il portoghese non ha finora manifestato pubblicamente o al club l’intenzione di andarsene. Mancano offerte concrete e l'unico approccio possibile sembra quello del Psg.- La situazione non potrà però rimanere in sospeso troppo a lungo perché tra due settimane partirà il ritiro di Max Allegri per la sua seconda avventura bianconera. Come scrive il Corriere dello Sport, "è previsto a breve un contatto tra Mendes e la Juve, aspetto che sarà favorito anche dall’entrata in carica del nuovo amministratore delegato dell’area Football, Maurizio Arrivabene, e del nuovo direttore dell’area tecnica, Federico Cherubini, prevista ufficialmente per oggi. Il dossier Ronaldo sarà il primo ad essere trattato dai nuovi dirigenti".La soluzione del tormentone ancora non c’è. "E - scrive il Corriere - non sarà certamente il rinnovo del contratto: in Portogallo, infatti, è stata rilanciata una trattativa tra le parti per il prolungamento del contratto di un anno, fino al 2023. Ipotesi, però, che non è d’attualità alla Continassa". I 31 milioni annui d’ingaggio restano l’ostacolo principale all’addio...