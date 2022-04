La situazione difesa in casa Juve è delicata. Come sottolinea la Gazzetta, "a oggi è improbabile che Chiellini resti - decisamente possibile il trasferimento negli Stati Uniti - e a Torino arriverà Gatti, acquistato a gennaio. Al netto della situazione Rudiger, molto più che seguito, c’è da capire se può arrivare un terzino giovane (Cambiaso? Bellanova?) e da vigilare sul grande enigma Matthijs de Ligt, in scadenza nel 2024". L'olandese sta bene alla Juve e la Juve sta benissimo con lui, ma offerte davvero importanti possono arrivare...