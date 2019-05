Rebus a centrocampo per la Juventus che con l'arrivo di Aaron Ramsey si è messa a posto dal punto di vista numerico. Ad oggi, infatti, sono sei centrocampisti nella rosa bianconera ma la Juve vuol fare un altro colpo in mezzo al campo e quindi ci sarà bisogno di cedere almeno una pedina del centrocampo esistente. Chi? Nonostante le smentite il futuro di Pjanic resta legato alle offerte che arriveranno alla Continassa. Potrebbe partire Khedira, fedelissimo di Allegri, mentre Matuidi va in scadenza nel 2020. Difficile pensare alle partenze di Emre Can e Bentancur.