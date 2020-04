Doveva essere rivoluzione, ma sarà soltanto un mercato di accortezze. Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot e Bentancur: il centrocampo della Juventus, anche nella prossima stagione, non dovrebeb cambiare. A questi, si aggiungerà probabilmente Federico Bernardeschi, nonostante rimanga una pedina di scambio per possibili affari in Italia o all'estero (Milan interessato). Attenzione anche alla situazione relativa a Rolando Mandragora: il napoletano dovrebbe tornare alla base bianconera dopo l'esperienza all'Udinese. La Juve può scambiarlo con la Roma: per Sarri può arrivare Cristante.