Serhij Rebrov, allenatore del Ferencvaros, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve: "Sono un po’ triste perché non ci meritavamo un passivo così pesante, abbiamo lavorato bene soprattutto nel primo tempo e come dopo il Barcellona non sono soddisfatto del risultato finale. Abbiamo commesso degli errori negli ultimi due gol subiti e questo è tutto. La Juventus è una buona squadra e i miei giocatori erano stanchi, ma quei due gol subiti alla fine mi hanno infastidito. I ragazzi negli spogliatoi erano delusi - riporta Tmw - come se avessero perso una finale perché volevano fare una figura migliore davanti ai tifosi. L’atmosfera allo stadio è stata molto buona e spero che potremmo giocare molte volte in questo impianto in futuro”.