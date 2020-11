L’obiettivo della Juventus è tornare dall’Ungheria con tre punti in tasca, per mettere in discesa il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per farlo dovranno battere il Ferencavaros di Rebrov, alla seconda esperienza nella competizione europea. Ne parla Repubblica.it: “Rebrov, a lungo gemello d’attacco di Shevchenko nella Dinamo Kiev e in nazionale, sta facendo un ottimo lavoro: ha messo a parte l’elegante languidezza del calcio danubiano proponendo una squadra verticale e aggressiva che ha sovvertito i canoni del football magiaro. Ha debuttato perdendo 5-1 a Barcellona, ma poi ha rimontato da 0-2 a 2-2 la Dinamo Kiev”.