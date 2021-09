"Ante Rebic è il primo giocatore del Milan a segnare per tre presenze di fila contro la Juventus in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Incornata."Rebic aveva infatti fatto gol alla Juventus(Juve di Sarri rimontata da 0-2 a 4-2 a San Siro) poi non era presente nella vittoria per 3-1 della Juve di Pirlo all'Epifania al Meazza, mentre è andato a bersaglioe per l'appunto stasera ancora all'Allianz Stadium.