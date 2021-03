Ante Rebic squalificato per due giornate. Il croato è stato espulso contro il Napoli per un grave insulto all'arbitro Pasqua e ora dovrà scontare due giornate di stop. La stessa squalifica comminata ad Alvaro Morata contro il Benevento, anche in quel caso nel finale di gara. Lo spagnolo, però, a differenza dell'attaccante del Milan rivolse all'indirizzo dell'arbitro solo un "imbarazzante", riferendosi al rigore non assegnato. E chiese anche immediatamente scusa. Per i due è arrivata la stessa sanzione e i tifosi non l'hanno presa benissimo...



