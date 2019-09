Your browser does not support iframes.

La Juve torna in testa alla classifica grazie alla vittoria sul Brescia. Una vittoria sofferta, arrivata in rimonta, ma senza dubbio meritata e figlia di un grande sacrificio da parte di tutta la squadra. Tanti spunti, dall'esordio di Rabiot dal primo minuto al cambio di modulo di Sarri. Al triplice fischio quasi tutti i calciatori bianconeri hanno scritto un messaggio sui social per celebrare la quarta vittoria in cinque partite di campionato. De Ligt ha mostrato la sua grinta, Dybala e Pjanic hanno scherzato con post simpatici mentre CR7 è rimasto in silenzio. L'ultimo messaggio social risale a quasi due giorni fa: subito dopo la consegna del premio "Fifa The Best" a Leo Messi.



