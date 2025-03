Dallo Stoccarda all'Atalanta: com'è andata la Juventus dopo le partite peggiori della stagione

AFP or licensors

La parola "reagire" è quella che viene più usata dopo ogni sconfitta e nei momenti difficili. E anche in questa settimana complicata,Dalle parole alla squadra di Cristiano Giuntoli a quelle di Thiago Motta , il messaggio è stato - ancora una volta - quello del "doversi rialzare". Perché c'è una stagione da salvare, soprattutto economicamente,E soprattutto nessuno ha voglia di rivivere serate come quella di domenica scorsa all'Allianz Stadium.

Come ha reagito la Juventus dopo le sconfitte e i passi falsi?

Mai un vero principio di continuità, neanche nelle cinque vittorie consecutive prima di Juve-Atalanta, contraddistinte da prestazioni molto diverse tra loro. C'è però una costante che ha accompagnato i bianconeri in questa stagione. La Juventus dopo le sconfitte e in generale dopo le peggiori delusioni, ha - quasi - sempre risposto con una vittoria. E di seratacce ce ne sono state.Il primo grande passo falso la Juve lo aveva commesso a ottobre, in Champions League, contro lo Stoccarda.Era stato un pareggio visto più come una mezza vittoria che un passo falso, a differenza di quello dopo pochi giorni con il Parma all'Allianz Stadium, in cui arrivò un 2-2. La reazione post Parma c'è stata con la vittoria a Udine per 2-0.A dicembre, un altro dei pareggi che più ha fatto discutere è stato quello con il Venezia, sempre all'Allianz Stadium.Fino ad arrivare alla prima sconfitta in Serie A con il Napoli che però ha aperto successivamente la striscia di vittorie in campionato, partendo da Juve-Empoli (4-1).Tra le peggiori serate della stagione, ci sono state l'eliminazioni dalle coppe, entrambe a febbraio. Quella con il PSV in Champions e poi quella con l'Empoli in Coppa Italia.Reazioni che poi si sono spesso limitate ai 90 minuti e non sono andate oltre. E questo è uno dei punti che più lasciano dubbi sulla gestione del tecnico e in generale la stagione. Reazioni provvisorie, mai durature. Ecco, a Firenze però, Thiago si accontenterebbe anche di un'altra reazione provvisoria. Poi c'è la pausa, e per un po', forse, potrebbe stare un po' più comodo sulla panchina bianconera.