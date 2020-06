Quandoha detto sì alla Juventus, si aspettava che qualche compagno si opponesse al suo trasferimento, come già successo per Arturo Vidal. Il brasiliano c'è rimasto male che nessuno si sia esposto per provare a convincere la dirigenza a tenerlo al Barcellona, ma secondo Cadena SER lo spogliatoio non è affatto contento della cessione prossima cessione di Arthur, ormai vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Il brasiliano verrà scambiato con Pjanic che farà il percorso inverso sbarcando al Baça.