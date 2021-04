di Marco Amato

La Juventus Under 23 perde 2 a 1 contro il Renate. Nonostante una buona partenza, i bianconeri si fanno rimontare e faticano a reagire dopo essere stati superati. Nel complesso, una prova insufficiente, pur con qualche buono spunto



ISRAEL 6 - Incolpevole sui gol, attento quando c'è bisogno



DRAGUSIN 6 - Alcuni buoni anticipi che permettono di ribaltare l'azione



ALCIBIADE 6.5 - Guida la difesa con attenzione



ANZOLIN 5.5 - Prova negativa, qualche sbavatura che rischia di regalare occasioni al Renate e la marcatura leggera su Maistrello in occasione del 2 a 1



DI PARDO 6 - Si fa vedere spesso in proiezione offensiva e crea occasioni pericolose. Nel secondo tempo, però, scompare lentamente dal vivo del gioco



FAGIOLI 6.5 - Gestisce il pallone con la consueta qualità PEETERS 5.5 - Alcune buone chiusure a centrocampo ma non è sempre sul pezzo (Dal 66' LEONE 6 - Con il suo ingresso il centrocampo acquista in qualità e fluidità)



AKE 7 - Cresce di partita in partita, oltre al gol un'altra prestazione più che convincente



RAFIA 5 - Oggi la luce è spenta, e tutta la squadra ne risente (Dal 66' DABO 5.5 - Non riesce a dare un contributo positivo alla squadra)



BRIGHENTI 5.5 - Si costruisce una buona occasione, lotta come al solito ma non è concreto in zona gol



MARQUES 5 - Evanescente, partecipa poco alla manovra offensiva e in area manca di killer instinct



All. ZAULI 5 - Dopo una buona partenza, la squadra subisce la rimonta e si spegne con il passare del tempo. Adesso la zona playoff è a rischio