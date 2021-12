La Juventus Under 23 perde 2 a 0 contro il Renate e raccoglie la terza sconfitta consecutiva, senza riuscire a fare gol. Brutta prova della squadra bianconera, che esce ridimensionata: adesso serve cambiare marcia. Di seguito le pagelle del match:- Ci prova in diversi modi, il Renate a concretizzare la manovra offensiva. Ma più volte trova l'opposizione di un sempre attento Israel- Per necessità, sballottato da una parte alla l'altra della linea difensiva, fa bene sia come esterno che come centrale- All'esordio da titolare tra i professionisti, le gambe non tremano e il cervello rimane collegato per tutto il primo tempo (Dal 46'- Dona brio alla manovra offensiva, ma nella maggior parte dei casi i cross sono fuori misura e i tiri dalla distanza murati)- 27 minuti senza infamia né lode, sostituito nel primo tempo per un problema fisico (Dal 27'- Lavora bene a livello difensivo)- Un ottimo intervento difensivo nel primo tempo, fatica in spinta- Il freddo è arrivato: ascia in mano fa legna in mezzo al campo. Tanta sofferenza, tantissima quantità, senza trascurare la qualità, ma quella è innata- Nell'1 a 0 viene travolto dall'orda nerazzurra ed è preso in controtempo dalla ripartenza. Per tutto il primo tempo, però, gestisce palla con ordine (Dal 46'- Non riesce a lasciare il segno ed entrare nel vivo del gioco)- Qualche sbavatura con palla tra i piedi e nessuno spunto, partita anonima la sua- Gioca più largo del solito e non sembra essere propriamente a suo agio. Dialoga bene con i compagni, ma in avanti non è mai pericoloso (Dal 60'- Mette ordine nel mezzo, senza, però, trovare tracce che possa impensierire il Renate)- Meglio fuori dall'area, dove cuce e prova la sortita in solitaria, rendendosi anche pericoloso, che in fase realizzativa, dove commette diversi errori- Da un suo errore in mezzo al campo nasce la ripartenza del Renate che vale l'1 a 0 e macchia ulteriormente una prestazione comunque negativa (Dal 60'- La sua esperienza si fa sentire dal momento in cui mette i piedi in campo, aumenta le soluzioni d'attacco e la pericolosità dei bianconeri)- Terza sconfitta consecutiva senza segnare ma, al di là del risultato, i bianconeri tornano a Vinovo con poche note positive in tasca e questa è la cosa peggiore