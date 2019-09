Zinedine Zidane ha promesso ai tifosi del Real Madrid "una o due bombe di mercato" entro la chiusura delle trattative, fissata per domani sera alle ore 22. Ma a chi si riferisce in particolare il tecnico dei Blancos? Secondo quanto riportato da As in Spagna, il nome può essere soltanto uno: Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, seguito da vicino anche dalla Juventus, sembra essere confermato ai Red Devils, ma il Real tenterà l'offensiva dell'ultima ora per soddisfare le richieste di Zidane.