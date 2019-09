José Mourinho vuole a tutti i costi la panchina del Real Madrid. Questa l'indiscrezione di Goal.com, che riporta che lo Special One, dopo aver fallito la ricerca di un ruolo a lui adatto in estate, vorrebbe rimpiazzare Zinedine Zidane, in crisi con i Blancos e con Florentino Perez. Ad apprezzare la panchina del Real, però, è anche Massimiliano Allegri, attualmente svincolato dopo l'addio alla Juventus dello scorso maggio, per lasciare spazio a Maurizio Sarri.