"Cristiano è una leggenda del club, ha fatto tento. Non so cosa ci sia da dire, credo che non ci sia tanto da parlare. Sarà sempre il benvenuto in questa squadra per tutto quello che ha fatto". Così, Vinicius Junior, talento del Real Madrid, ha commentato a TNT Sports il possibile ritorno di CR7 a Madrid. Vinicius ha preso proprio il posto di Ronaldo, sull'esterno destro e in 'collaborazione' con Karim Benzema. In Spagna sostengono come la sua freschezza potrebbe aiutare Cristiano a riposare in determinate partite per essere al meglio negli appuntamenti che contano. Al momento, comunque, solo ipotesi...