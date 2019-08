Manca soltanto l'accordo tra Real Madrid e Ajax per chiudere l'affare che porterà Donny van de Beek a vestire la maglia dei Blancos. Questo quanto riporta Marca dalla Spagna nella propria prima pagina odierna, sottolineando come l'intesa tra il calciatore e il Real sia già stata trovata, confermata anche dalle parole del tecnico Erik ten Hag nella giornata di ieri. Van de Beek è il rinforzo a centrocampo per Zinedine Zidane e potrebbe chiudere le porte all'arrivo di Paul Pogba. In quel caso, in corsa per il colpo dal Manchester United resterebbe soltanto la Juventus.