Il Real Madrid sta pensando alla cessione di Isco nel prossimo mercato di gennaio, il Tottenham deve cedere Christian Eriksen se non vuole perderlo il prossimo giugno a parametro zero. I desideri di entrambi i club potrebbero incontrarsi a metà strada, in uno scambio che farebbe felici le parti in causa, come riportato da Fichajes.net in Spagna. Non la Juventus, però. I bianconeri, infatti, sono interessati a entrambi i colpi di mercato e sperano che lo scambio non possa andare a buon fine.