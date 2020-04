1









Secondo quanto riferito da As il Real Madrid starebbe pensando di proporre James Rodriguez al Manchester United come pedina per arrivare a Paul Pogba, centrocampista francese seguito anche dalla Juve. L'alternativa? ​Donny Van de Beek. Già protagonista della scorsa stagione in Champions League insieme al suo Ajax che eliminò i bianconeri, ora può diventare il futuro della Juventus. Accostato a più riprese al Real Madrid, anche mezza Premier si è mossa su Van de Beek in questi mesi, sarà anche questa una corsa difficile da vincere.