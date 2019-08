Il Real Madrid si sta facendo avanti per Neymar, accostato anche alla Juventus in queste ultime settimane, dopo che il brasiliano ha definito di voler lasciare il Paris Saint-Germain in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Globo in Brasile, i Blancos sono pronti a un'offerta che comprenda Keylor Navas, Gareth Bale e un ricco conguaglio, ma il club francese è stato chiaro: vuole soltanto Luka Modric e soldi. Tanti, tantissimi: l'obiettivo è sfondare il muro dei 250 milioni di euro.