Si complica leggermente l’affare Hazard per il Real Madrid. I Blancos hanno già trovato l’accordo con il giocatore e nei giorni scorsi la trattativa sembrava ormai destinata alla conclusione. Il colpo di scena lo ha regalato il Chelsea nelle ultime ore. I Blues, infatti, hanno fatto sapere di non volersi privare del proprio numero 10 per meno di 150 milioni. Ben 50 milioni più di quanto richiesto in precedenza. Lo riporta Sky uk. Dunque, ora il Real deve sciogliere i dubbi su questa operazione. Anche la Juventus attende la decisione delle Merengues: in caso di arrivo di Hazard, infatti, i bianconeri avrebbero la possibilità di arrivare a Isco e James Rodriguez.