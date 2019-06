Colpo di scena nella trattativa per Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid si sarebbe tirato indietro, almeno per il momento. I Blancos hanno già investito molto nel mercato attuale e rischiano di incappare in eventuali sanzioni Uefa. L’unica alternativa, al momento, è l’inserimento di due contropartite tecniche per provare a sbloccare l’affare senza sborsare i 150 milioni di euro. Tuttavia, il Manchester United ha fatto capire di non essere interessato né a Gareth Bale né a Dani Ceballos. Un blocco che rischia di tagliare fuori il Real Madrid. La Juventus potrebbe approfittare delle difficoltà delle Merengues per mettere a segno un colpo clamoroso a centrocampo.