1









Massimiliano Allegri è ancora a piede libero. Si era infatti parlato di un interessamento del Paris Saint-Germain per l'ex allenatore della Juventus, ma pare che il PSG sia ormai a un passo dal far firmare Mauricio Pochettino. Quale sarà allora la prossima panchina di Allegri? Secondo Todofichajes.com è il Real Madrid a essere più concretamente interessato al tecnico toscano, come prima alternativa in caso di prossimo esonero di Zinedine Zidane. Al momento il Real è secondo nella classifica della Liga spagnola, alle spalle dei rivali cittadini dell'Atletico.