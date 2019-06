In questo momento, il Benfica continua a ricevere proposte ed offerte per i suoi gioielli. I riflettori sono puntati su Joao Felix, ma resta vivo anche il fronte per Ruben Dias. Il difensore portoghese è corteggiato da diversi club rimasti impressionati dalle sue prestazioni. Da diverse settimane, il ragazzo classe 1997 è corteggiato dalla Juventus. Il club bianconero ha sondato il terreno sperando di avere risposte positive dal diretto interessato e dalla società portoghese. Nelle ultime ore, però, va segnalato l’inserimento del Real Madrid. Lo riporta El Chiringuito. I Blancos dovrebbero però pagare i 60 milioni richiesti dalla clausola rescissoria del contratto di Ruben Dias.