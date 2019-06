Nonostante una stagione disastrosa, Paul Pogba resta uno dei giocatori più richiesti nel panorama europeo. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United, ma i Red Devils chiedono comunque almeno 100 milioni per lasciarlo partire. La Juventus si è fatta avanti e può contare sull’apprezzamento del giocatore, già in bianconero tra il 2012 ed il 2016. Tuttavia, dalla Spagna arrivano notizie poco confortanti. Infatti, il Real Madrid avrebbe proposto uno scambio prestigioso: Pogba in Spagna e Gareth Bale in Inghilterra. Un’ipotesi che stuzzica lo United e rischia di tagliare fuori dai giochi la Vecchia Signora. Lo spauracchio è più vivo che mai.