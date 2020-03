Santiago Bernabeu chanting “Cristiano Ronaldo” after the final whistle of El clasico. pic.twitter.com/qJOr4PbGyS — B3 (@b3naldo7) March 2, 2020

E' scoppiato (di nuovo) l'amore tra Cristiano Ronaldo e il popolo del Real Madrid. Un affetto che per il campione portoghese non è mai andato via. Si sa che CR7 è sempre stato e sempre sarà un grande madridista e ieri il portoghese ha potuto esultare direttamente dal Bernabeu per la vittoria dei BlancosCome svelato da Vinicius Junior il portoghese è sceso pure negli spogliatoi per incitare gli ex compagni di squadra nell'intervallo. Ha esultato al primo gol del brasiliano e al termine della stagione la curva del Real gli ha dedicato diversi cori. Tra il Real e Ronaldo è (ri)scoppiato l'amore.