Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester. Il centrocampista francese ha concluso una stagione disastrosa tra i fischi e le contestazioni dei propri tifosi. Così l’addio all’Old Trafford prende quota. Va abbattuto l’ostacolo delle richieste onerose del club che non scendono sotto i 100 milioni. Sulle tracce del campione del mondo c’è il Real Madrid, ma ancora non è chiaro come si muoveranno i Blancos che valutano anche altre soluzioni. La Juventus, al contrario, resta in attesa. I bianconeri hanno mantenuto ottimi rapporti con il giocatore e, contando sulla sua preferenza, potrebbero trovare la chiave giusta per piazzare il colpaccio di mercato.