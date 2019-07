Il nodo cruciale del mercato del Real Madrid ha un nome ed un cognome: Paul Pogba. Il centrocampista francese è tentato di lasciare il Manchester United dopo una stagione deludente. I Blancos stanno facendo di tutto per spingerlo a rompere definitivamente con i Red Devils, ma fa paura il prezzo del cartellino fissato dagli inglesi: 150 milioni di euro. Così, il Real potrebbe ripiegare su una soluzione diversa. Per il centrocampo ci sarebbero altre tre opzioni più realizzabili: da Donny Van de Beek a Christian Eriksen, passando per Fabian Ruiz. Insomma, c'è la tentazione di cambiare rotta, come sottolineato da Marca. Una buona notizia per le speranze della Juventus, impegnata nella lotta di mercato per arrivare a Pogba.