Il Real Madrid è pronto a sfidare la Juventus fino all'ultimo per il cartellino di Paul Pogba, ormai in uscita dal Manchester United, in particolare dopo le sue parole d'addio dei giorni scorsi. I bianconeri sono al lavoro con Fabio Paratici per rendere realtà il sogno del suo ritorno in bianconeri, mentre i Blancos potrebbero aver cambiato obiettivo. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, infatti, il Real è pronto a offrire 45 milioni di sterline e il talentuoso centrocampista Dani Ceballos al Tottenham per arrivare a Christian Eriksen. E, in tal caso, la Juventus sarebbe la favorita per Pogba.