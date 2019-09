Josè Mourinho si è tirato fuori da un'eventuale corsa per la panchina del Real Madrid. I blancos, in crisi fin dall'inizio della stagione, non sembrano più essere saldi nelle mani di Zinedine Zidane e così, Florentino Perez, vaglia le alternative. "​Non mi piacerebbe tornare al Real per il semplice motivo che hanno già un allenatore, e non si tratta certo di uno qualsiasi" ha detto lo Special One a Deportes Cuatro. L'ex tecnico si tira quindi indietro, rialzando così le quotazioni di Xabi Alonso e Massimiliano Allegri, nel caso in cui Zidane non riuscisse a risollevare il Real.