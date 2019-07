Nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi di un clamoroso passaggio di Christian Eriksen dal Tottenham al Real Madrid. Il danese è considerato da molti come il possibile rinforzo per il centrocampo dei Blancos. Si tratterebbe di un'operazione complessa ed onerosa. Addirittura potrebbe mettere la parola fine all'inseguimento di Paul Pogba da parte delle Merengues. Uno scenario decisamente rifiutato da Zinedine Zidane: il tecnico del Real, infatti, ha già ribadito al presidente Florentino Perez di non intendere cambiare obiettivo. Il francese è e deve restare il grande sogno. Per questo motivo, è lecito attendersi una nuova offensiva dei Blancos, con tanto di super offerta al Manchester United per liberare Pogba. La Juventus resta in corsa per il francese, ma guarda con interesse alle decisioni prese dai tredici volte campioni d'Europa.