Il Real Madrid fa all in sul Clasico: per Zizou Zidane la partita di domenica contro il Barcellona è l'ultima spiaggia per rimanere anche la prossima stagione sulla panchina delle Merengues. La squadra delude non convince nonostante in campionato sia seconda a -2 dal Barça. Le ultime due sconfitte contro Levante in Liga e Manchester City in Champions League non hanno di certo aiutato la situazione, e ora secondo La Gazzetta dello Sport l'allenatore si gioca gran parte del futuro nella super sfida contro i catalani.