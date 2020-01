Come molti allenatori nella giornata odierna, anche Zinedine Zidane è tornato a parlare in conferenza stampa. Il campo, ma anche tanto mercato nelle sue dichiarazioni: "Ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui, si allenano, poi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose. Vedremo. Non risponderò su Pogba, non dirò nulla perché è un giocatore di un'altra squadra. Ciò che è più importante per lui è che torni presto a giocare visto l'infortunio: gli auguro il meglio".