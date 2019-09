Il Real Madrid è sempre più in difficoltà. Nonostante un mercato da 300 milioni di euro, i risultati continuano a latitare. La bruciante sconfitta con il PSG nella prima di Champions, un netto 3-0 che non lascia spazio ad interpretazioni, ha ufficialmente aperto la crisi. Troppo marcate le divergenze tra il presidente Perez e Zinedine Zidane: il tecnico aveva chiesto Pogba e non è stato accontentato, mentre gli esuberi James e Bale sono restati a Madrid. Il francese ora rischia grosso: secondo il Corriere dello Sport su di lui grava l'ombra di Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra dopo l'addio alla Juve. Il tecnico livornese piace da tempo al presidente Perez, che aveva già provato a ingaggiarlo in passato. Per Zidane decisive le prossime quattro partite: domenica a Siviglia dalla capolista dell'ex Lopetegui, poi in casa con l'Osasuna imbattuto, il derby con l'Atletico Madrid di Simeone al Wanda Metropolitano e il Bruges in Champions League al Bernabeu. Allegri attende, sullo sfondo anche Jose Mourinho.