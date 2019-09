Florentino Perez sta pensando all'esonero di Zinedine Zidane, con il quale c'erano state idee contrastanti già in estate sul mercato del Real Madrid. Con l'inizio della stagione, la squadra sta facendo fatica a fare risultato e così il presidente sta pensando di dare una scossa alla squadra cambiando allenatore: per l'eventuale dopo Zizou, non ci sono solo Max Allegri e Josè Mourinho. Secondo Mundo Deportivo, infatti, i Blancos starebbero pensando anche all'ex centrocampista merengue Xabi Alonso.