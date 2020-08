Zinedine Zidane ha parlato dopo la sconfitta con eliminazione dalla Champions League del suo Real Madrid: “Quando si perde bisogna limitarsi ad accettare che le cose non hanno funzionato. La sconfitta nella partita d’andata è stato il fattore chiave in questa eliminazione, abbiamo avuto chance per ribaltare il discorso nel secondo tempo, sull’1-1, ma non ci siamo riusciti. Facciamo i complimenti ai nostri avversari ma ci tengo a ringraziare i giocatori per il lavoro di questa stagione”.



FUTURO - “Sono l’allenatore del Real Madrid, a meno che non succeda qualcosa. Sono qui, concentrato sul mio ruolo. Per noi è stata una buonissima stagione, oggi abbiamo dato tutto anche se chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa. Ora ci riposiamo e vedremo cosa accadrà alla ripresa”.