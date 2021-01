Zidane a rischio. Dopo il ko in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic e la clamorosa sconfitta con l'eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa del Re ai supplementari contro l'Alcoyano, club di terza divisione, Zinedine Zidane è il principale bersaglio. Per i tifosi e per le società. E' considerato il primo responsabile e potrebbe pagare subito, senza aspettare la fine della stagione.



Per sostituirlo ci sono due nomi credibili: Raul, allenatore del Real Madrid Castilla, e Marcelo Gallardo, guida del River Plate. Da non scartare, ma attualmente in seconda fila, il nome di Massimiliano Allegri. Futuro in bilico e sui social impazza già il #ZidaneOut.