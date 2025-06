Real Madrid, Xabi Alonso: 'La Juve è la Juve. Il risultato con il City...'

Xabi Alonso, le parole sulla Juventus

, tecnico del, ha parlato dagli Stati Uniti dellache affronterà martedì nella gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Una volta superati i gironi ogni gara degli ottavi diventa come una finale", il pensiero del tecnico spagnolo. "La Juve è la Juve, è una società storica in Europa. Il risultato contro il City non importa adesso, hanno una grande squadra e sarà davvero difficile".Il match, in programma alle 21.00 italiane di martedì 1 luglio, arriva per i bianconeri a pochi giorni dalla brutta sconfitta contro il Manchester City nell'ultima partita del girone, arrivata comunque dopo la certezza della qualificazione al turno successivo, quello a eliminazione diretta. La sfida contro il Real, dunque, dovrà essere anche un'occasione di riscatto per i bianconeri di Igor Tudor.