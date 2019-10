Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, ha parlato a BeIn Sports del momento del Real Madrid, commentando l'arrivo di Hazard e l'addio di Cristiano Ronaldo, finito alla Juve: "Eden Hazard è una stella assoluta, ma non si può dire che sia il sostituto di Cristiano Ronaldo: diventerà sicuramente determinante, ma non ci si può aspettare che segni 50 gol all’anno come faceva il portoghese. La squadra ha bisogno di un’altra punta, poiché Benzema ormai ha 32 anni: se riusciranno a trovare un attaccante giovane da affiancare all’ex Chelsea, probabilmente farà ancora meglio”.



SEMPRE SU HAZARD - “Un giocatore eccezionale, bravissimo a crearsi opportunità per fare gol, mostrandosi decisivo nelle partite che contano. Deve ancora far vedere quanto può essere pericoloso, fisicamente non sta ancora benissimo, si noterà più avanti il suo vero valore".