La Juventus non perde di vista la situazione legata al futuro di Paul Pogba, per il quale potrebbe non doversi più preoccupare della concorrenza del Real Madrid. Secondo il Telegraph le Merengues sono a un passo da Dony van de Beek dell'Ajax. Un colpo in prospettiva, da chiudere ora per la prossima stagione. Se dovesse andare in porto, la Juve sarebbe l'unica interessata a Paul Pogba, e il ritorno del francese in bianconero potrebbe essere meno complicato.